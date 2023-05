Bandidos abrem buraco na parede para tentar roubar banco do Brasil em Novo Progresso

A Polícia Militar, frustrou o plano de bandidos que tentaram entrar em uma agência do Banco do Brasil localizada na Avenida Jamanxim, no centro de Novo Progresso, no domingo, 21 de maio de 2023.

Os criminosos abriram um buraco na parede da agência, mas, com a chegada das viaturas, acabaram fugindo sem levar nada.

Conforme os PMs, ao tomarem ciência da tentativa de roubo, por meio de vigias noturnos da redondeza, realizaram o cerco do prédio onde a agência está situada, ao chegarem no local os criminosos já haviam fugido.

Ainda conforme a informação, os criminosos, pularam o muro pelos fundos, e estavam abrindo um buraco na parede do banco, com ação policial fugiram do local.

No local, havia um buraco, que daria aceso a agência, no murro havia uma escada nos fundos, de onde os criminosos provavelmente devem ter fugido para a rua.

A policia Militar fez buscas, mas não localizou os suspeitos pelas redondezas.

A gerência e os policiais realizaram a vistoria da agência e constataram que nada foi subtraído. O delegado de plantão solicitou a perícia do local e investiga o caso.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 22/05/2023/05:49:49

