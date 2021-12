Bandidos assaltam e deixam carteiro nu em carro em bairro de Belém

Moradores ajudaram o carteiro com roupas e alimentação. (Foto | Reprodução/Whatssap)

Bandidos assaltam e deixam carteiro nu em carro no Aurá.

Toda a carga que estava dentro do veículo foi levada pelos assaltantes

O número de registros de ocorrências de roubos de carga está caindo no Brasil. É o que aponta o estudo anual feito pela Associação Nacional do Transporte de Cargas & Logística (NTC&Logística). Houve 14.150 registros de ocorrências em rodovias e áreas urbanas do País, diz o levantamento.

Ou seja, houve queda de 23% em relação a 2019, quando foram registrados 18.400 casos. No entanto, o cenário é preocupante. Os prejuízos somam R$1,2 bilhão, além de por em risco a vida dos caminhoneiros e entregadores.

Na tarde da última quinta-feira (9), um trabalhador, que não teve a identidade revelada, e que trabalha no Sedex, serviço dos Correios, foi assaltado e teve roubada toda a carga que estava dentro do veículo. O crime ocorreu no bairro do Aurá, em Ananindeua. Além disso, os criminosos retiraram as roupas do trabalhador e o prenderam no automóvel.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que os moradores ajudaram o carteiro com vestimentas e alimentação.

De acordo com o 30º Batalhão da Polícia Militar (30º BPM), a vítima contou que foi surpreendida por dois bandidos que anunciaram o assalto. O caso segue em investigação pela Polícia Civil e os suspeitos ainda não foram localizados.

Autor: DOL/sexta-feira, 10/12/2021, 15:12

