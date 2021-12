Adolescente esfaqueia padrasto para defender mãe de agressões, em Santarém

(Foto:Reprodução) – Na noite da última quinta-feira (9/12), um adolescente de 14 anos, esfaqueou o próprio padrasto durante uma discussão familiar no bairro Nova República, em Santarém.

Segundo informações da mãe do adolescente, o esfaqueamento ocorreu após o filho testemunhar várias agressões que a mãe vinha sofrendo do ex-marido.

O casal havia se separado e com o pretexto de pegar os seus pertencentes na residência, chegou no local embriagado e tentou agredi – lá novamente. O comportamento agressivo do padrasto fez com que o adolescente em posse de uma arma branca (faca) desferisse vários golpes no homem.

A Polícia Militar foi acionada e o Corpo de Bombeiros prestou atendimento ao padrasto que foi conduzido ao Pronto Socorro Municipal (PSM). O jovem foi apreendido e encaminhado a 16° Seccional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis ao caso.

