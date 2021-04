Barco naufraga com ventos fortes e dois desaparecem no Pará

Momento em que os homens foram resgatados |Foto: Reprodução

Dois homens foram resgatados. Eles estavam flutuando com a ajuda de tambores de combustível.

Uma embarcação que fazia o transporte de madeira, foi para o fundo do rio Anapu, no Marajó, e duas pessoas ainda não foram encontradas. O fato ocorreu no último domingo (11), por volta das 20h. O local fica a cerca de duas horas do município de Portel.

O resgate foi iniciado horas depois. Quando uma guarnição começou a fazer ronda ostensiva pelo local após receber a informação sobre um possível naufrágio.

A tripulação era composta por quatro pessoas, duas delas ainda não foram encontradas. Apenas, Geraldo Pacheco Costa e Nilton Cordeiro dos Santos foram resgatados e encaminhados para o Hospital Municipal de Portel.

As vítimas resgatadas conseguiram flutuar com uso de tambores de combustível até serem salvos.

Algumas informações preliminares dão conta que a embarcação estava sobrecarregada de peso e após ventos fortes e maresias, veio a pique.

