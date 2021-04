Motorista Morre E Outras Duas Pessoas Ficam Feridas Após Colisão Entre Ônibus E Carro Na Br-163, em Santarém

(Foto:Reprodução) – Na madrugada de domingo, 11, um acidente de trânsito na BR-163, trecho da comunidade do Tabocal, região do planalto santareno, matou Joacy Lima de Araújo, de 61 anos, e deixou outras duas pessoas gravemente feridas.

Tiago Silva de Almeida e Vitor Wesley da Silva Piedade foram socorridos e encaminhados pelo Samu 192 para o Pronto Socorro Municipal. Segundo informações, era por volta de 0h40, quando a colisão ocorreu a 200 metros da entrada de acesso ao município de Mojuí dos Campos.

O ônibus seguia pela BR-163 sentido Santarém-Itaituba, no momento em que o veículo Fiat Pálio Fire Flex, cor branca, dirigido por Joacy, adentrou na pista sem aguardar a passagem do ônibus. O caso foi registrado pelos agentes da PRF na 16ª Seccional de Polícia Civil, no plantão do delegado Herbert Farias Júnior.

“Solicitamos ao CPC Renato Chaves as Perícias de levantamento de local de acidente, remoção e necrópsia. Exames de alcoolêmia, tanto na vítima fatal, quanto no motorista do ônibus. O teste do etilômetro do condutor do ônibus deu negativo. Solicitamos ainda, perícias visando verificar condição de trafegabilidade, danos e chassi e agregados”, informou o delegado Herbert.

Por:FONTE: RG 15 / O Impacto/ Colaboração – Bena Santana…

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...