Polícia do Pará prende no RJ suspeito de aplicar ‘golpe do amor’ e usar criptomoedas para lavar dinheiro

O investigado transferiu o dinheiro para uma empresa que opera criptoativos — Foto: PCPA

A vítima é uma mulher paraense que acreditava estar em um relacionamento amoroso virtual com um estrangeiro. Prejuízo chegou a R$ 500 mil.

A Polícia Civil do Pará deflagrou nesta quinta-feira (24) uma operação para cumprir mandados de prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e bloqueio de ativos virtuais contra um homem investigado por aplicar o chamado “golpe do amor”, também conhecido como estelionato sentimental.

O homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso no Rio de Janeiro. Entre os crimes, está também a suspeita de lavagem de dinheiro.

De acordo com a Delegacia de Combate a Crimes Virtuais (DCCV), a vítima é uma mulher paraense que acreditava estar em um relacionamento amoroso virtual com um estrangeiro.

Ao longo do tempo, ela fez diversas transferências bancárias ao suspeito, que somaram cerca de R$ 500 mil.

“Durante o trabalho investigativo, nós conseguimos identificar que o suspeito recebeu os valores em suas contas bancárias e, com o intuito de ocultar a origem ilícita do dinheiro, realizou transferências para uma empresa que opera criptoativos, utilizando os valores para a compra de bitcoins”, explicou a delegada Lua Figueiredo, titular da DCCV, que coordenou a Operação”, explicou a delegada Lua Figueiredo, titular da DCCV e responsável pela operação.

Além da prisão preventiva, também foram cumpridas medidas cautelares autorizadas pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, incluindo a apreensão de dispositivos eletrônicos, bloqueio de valores e sequestro de bens.

Segundo a Polícia Civil, esta é a primeira vez que o órgão recebeu autorização judicial para apreender criptoativos e criar uma carteira virtual própria, destinada à custódia desses ativos. A medida representa um avanço nas investigações de crimes cibernéticos no estado.

Durante o cumprimento dos mandados, o celular do investigado foi apreendido e encaminhado para perícia. Ele foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

Fonte: g1 Pará — Belém – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/04/2025/15:30:57

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

