Batida entre caminhão e ônibus de turismo deixa 25 pessoas mortas e cinco feridas no norte da Bahia

Acidente aconteceu na noite de domingo (7), na BR-324, em trecho da cidade de São José do Jacuípe.

Batida entre caminhão e ônibus de turismo deixa 24 pessoas mortas e seis feridas na BA

Uma batida entre um caminhão e um ônibus de turismo deixou 25 pessoas mortas e 5 feridas na noite de domingo (7), na BR-324, em trecho da cidade de São José do Jacuípe, no norte da Bahia, a cerca de 290 km de Salvador.

O coordenador da Brigada Anjos Jacuipenses, Lucival Souza, que atuou no resgate das vítimas, informou que o acidente aconteceu por volta das 23h30, no km 381, próximo da cidade de Gavião, no sentido de Jacobina.

Morreram 22 pessoas que estavam no ônibus e três no caminhão, que transportava mangas. O acidente deixou, ao todo, 25 mortos. 24 pessoas morreram no local do acidente. Entre as vítimas estão homens, mulheres, gestante, crianças e adolescentes. Uma pessoa morreu após ser levada para um hospital da região.

Ainda não se sabe o que causou a batida.

Ainda segundo a Brigada Anjos Jacuipenses, um dos feridos foi levado para o hospital da cidade de Capim Grosso. Outras cinco pessoas foram levadas para uma unidade de saúde de Nova Fátima.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que quatro feridos foram transferidos para hospitais de Salvador e Feira de Santana. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles. Veja abaixo:

*Hospital Estadual da Criança, em Feira de Santana;

*Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana;

*Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador;

*Hospital do Subúrbio, em Salvador

De acordo com a PRF, a pista, por volta das 6h30 desta segunda-feira (8), seguia interditada.

Os passageiros do ônibus moravam em Jacobina e viajaram na noite do sábado (6) para a praia de Guarajuba, distrito turístico de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e retornaram para o município na noite de domingo.

Em nota, a Prefeitura de Jacobina lamentou o acidente e informou decretou três dias de luto oficial no município. Afirmou ainda que organiza um velório coletivo no ginásio de esportes municipal. Ainda não há previsão de data e horário.

A gestão municipal afirmou ainda que também atua para agilizar a liberação e transferência dos corpos para Jacobina.

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) informou que o ônibus estava regular e o motorista também estava com o cadastro em dia.

Os corpos das vítimas foram levados para os Departamentos de Polícia Técnica (DPTs) das cidades de Jacobina, Euclides da Cunha, Juazeiro e Senhor do Bonfim.

