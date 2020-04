Educação Profissional: Senai lança plataforma de estudo adaptativo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os conteúdos já estão disponíveis e as inscrições podem ser feitas através do site . É preciso estar atento, pois as vagas são limitadas. Ao realizar o primeiro acesso, o estudante tem até 3 meses corridos para concluir os estudos. A plataforma também pode ser acessada pelo celular. Até 2021, os cursos de Automação Industrial, Internet das Coisas e Cyber Sistemas também serão disponibilizados.

A plataforma dispõe de aulas personalizadas, levando em consideração os níveis de conhecimento de cada aluno. Através do curso, o estudante pode aprender sobre as teorias de conhecimento ligadas à área, e até noções introdutórias de manutenção de equipamentos e máquinas, além de criar projetos mecânicos.

Com o objetivo de tornar o estudo adaptativo uma experiência real de atuação do profissional de mecânica, ao longo da formação serão oferecidos vídeos, estudos e reflexões que proporcionarão um maior conhecimento pedagógico e científico nessa área.

