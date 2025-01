BBB25: Gêmeos paraenses são eliminados na última etapa da seletiva

Foto: reprodução | Os irmãos já haviam até gravado um vídeo anunciando que seriam uma das duplas da edição deste ano do programa

O BBB25 deixou os gêmeos paraenses Homci, Diego e Tiago, decepcionados. Eles passaram por todas as etapas do processo seletivo para entrar na casa mais vigiada do Brasil, mas perderam a vaga na fase final.

Natural de Belém, no Pará, Diego e Tiago estavam confinados aguardando o resultado da seleção, que, infelizmente, foi negativo. A coluna Fábia Oliveira obteve, com exclusividade, a informação de que os irmãos já haviam até gravado um vídeo anunciando que seriam uma das duplas da edição deste ano do programa.

“Ainda não acredito. Passamos por todas as etapas desde abril. O BBB é um projeto que tem tudo a ver com a gente e, além disso, poderia nos trazer muitas oportunidades”, comentou Diego à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Tiago, por sua vez, revelou que sua participação no processo seletivo afetou seu relacionamento. “Estou sem chão. Tive até uma briga com a minha noiva e acabamos nos separando. Não entrei no programa e terminei o noivado, estou vivendo um luto duplo”, lamentou.

Diego também fez questão de destacar as dificuldades da vida artística. “É um caminho muito difícil. Precisamos de oportunidades. Amamos gravar e contar histórias”, afirmou.

Os gêmeos Homci, que iniciaram a carreira como modelos, hoje são atores, influenciadores e youtubers. Em 2013, marcaram sua estreia na televisão interpretando os personagens João José e José João na novela Além do Horizonte, exibida pela Globo.

