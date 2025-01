Bingo Beneficente se torna o mais impressionante caso de crime; mistério e morte envolvendo Bingo do “Lar dos Idosos” em Novo Progresso

Todos os anos, sempre acontece os bingos beneficentes, com histórias diferentes e finais surpreendentes em Novo Progresso. Bingo com prêmio não entregue entre outros sem final já ocorreram, mas neste ano de 2024 um caso misterioso está nas mãos da polícia para ser desvendado.

No Brasil é quase inevitável lembrar dos casos de crime, mistério e morte nos quais as vítimas são ganhadoras ou ganhadores de alguma das loterias promovidas pela Caixa Econômica Federal.

Diferente – Em Novo Progresso, um Bingo Beneficente do Lar dos Idosos virou caso de polícia , após um dos organizadores denunciar que teve a residência invadida na noite de 18 de novembro de 2024, e sofreu atentado contra a vida por quatro homens e uma mulher e teve mais de R$ 3 mil reais roubados de sua residência.

Em Novo Progresso (PA), um bingo que nunca aconteceu, está cheio de mistério, um dos organizadores teve casa invadida e objetos e dinheiro furtado, o veiculo Montana, que seria do sorteio sumiu e posteriormente foi encontrado abandonado distante 150 quilômetros da cidade sentido Mato Grosso. A suposta proprietária do veiculo que seria ex-esposa de um dos organizadores sumiu e após 45 dias teve o corpo encontrado nas proximidades do aeroporto em região da mata em decomposição. “Embora não foi confirmado ainda através de exames, familiares de Sandra relataram ter reconhecido por conta das roupas que a vítima usou no momento do desaparecimento e as características”. Os restos mortais foram encaminhados para o IML da cidade de Itaituba, distante 400 km de Novo Progresso. A polícia abriu um inquérito para investigar, três pessoas foram presas e posteriormente liberadas, uma outra (mulher) desapareceu logo após o caso vir a tona nas redes sociais.

Jeferson Costa um dos organizadores, registrou um BO-(Boletim de Ocorrência) na polícia, acusando sua ex-mulher Sandra Lima, de 41 anos, de ter planejado a invasão e tentativa de homicídio contra sua pessoa, e informou que a mesma era a proprietária do Montana que seria rifado para ajudar o Lar dos Idosos. O caso teve início na noite do domingo 18 de novembro de 2024, em sua residência na rua Colômbia, bairro Bela Vista, em Novo Progresso-PÁ.

Após esse impasse o coordenador do Lar dos idosos veio a público e anunciou que a rifa continua mesmo sem o veículo, que o vencedor levará o montante de R$ 40 mil reais, que seria avaliação do veículo que estava anunciado para a rifa em sorteio; “NÃO EXPLICOU MOTIVOS”. (Assista ao vídeo abaixo)

A polícia civil, após tomar conhecimento do caso, prendeu três pessoas, a justiça manteve a prisão em custódia, posteriormente transferidos para presidio em Itaituba, postos em liberdade no decorrer dos dias. Misteriosamente a ex-mulher Sandra Lima e outro suspeito desapareceram até esta data não se apresentaram para polícia. O corpo encontrado as margens da BR-163, nas proximidades do aeroporto segundo familiares é dela, a policia aguarda exames do IML para confirmar o DNA.

O caso continua repercutindo nas redes sociais, a sociedade cobra uma solução, a polícia investiga e vem ouvindo testemunhas, o delegado Francisco Adailson Cassimiro de Sousa, em entrevista à imprensa local, nesta quinta-feira, 9 de janeiro de 2025, disse que o inquérito investiga o caso e o corpo encontrado, que aguarda resultados dos exames para confirmar o DNA, mas afirmou que a família reconheceu sendo de Sandra Lima o corpo.

Em meio às versões conflitantes dos envolvidos, talvez este seja um caso de solução menos complicada, trata-se, na verdade, de um mistério: afinal, onde foi parar uma das envolvidas e se confirmado o corpo encontrado, porque foi morta?

Muito se especulou quanto à resposta a esta pergunta.

Até hoje, o que aconteceu com muitas mortes e corpos encontrados em decomposição que permanecem um mistério em Novo Progresso.

