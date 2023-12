Bebê de 4 meses cai do terceiro andar e fica em estado grave

A criança, que estava sozinha em casa com os irmãos de 3 e 7 anos, está em estado grave.

Uma bebê de 4 meses caiu do terceiro andar de um prédio em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na noite de terça-feira (12). A criança, que estava sozinha em casa com os irmãos de 3 e 7 anos, está em estado grave.

O incidente ocorreu após a irmã mais velha, de 7 anos, colocar a bebê na janela para tentar acalmá-la, segundo informações da Polícia Civil. A menina “praticamente não tem altura para chegar à janela”, então se colocou em cima da cama. A criança caiu depois de a menina se desequilibrar.

Além de estarem sozinhas, as autoridades verificaram que o apartamento estava repleto de fezes, sujo e com muita louça e roupas acumuladas para lavar.

Os serviços de emergência foram acionados, mas foram os próprios moradores que auxiliaram a bebê, transportando-a para uma unidade hospitalar.

A mãe dos menores foi localizada e deverá ser acusada de abandono. Contudo, caso o estado de saúde da bebê se agravar, as acusações poderão mudar.

O caso chocou a população de Campo Grande. A bebê foi levada para o Hospital Regional, onde passou por cirurgia. Ela sofreu hemorragia intracraniana e está em estado grave, mas estável.

A Polícia Civil investiga o caso e apura se houve negligência da mãe. A mulher deve ser ouvida nos próximos dias.

