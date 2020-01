Bebê de nove meses é abandonado em sorveteria

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Eu fiquei meio sem ação. Ela ficou dois minutos quietinha e depois começou a chorar”, lembra Rafael. O homem chamou afirmou que depois de 10 minutos, decidiu ligar para a esposa dele, pedindo ajuda, e acionou a polícia. “Minha mulher ficou chocada. Estamos esperando um bebê também. Ela está grávida de cinco meses”, conta o comerciante. Rafael disse que no carrinho havia uma mochila com um endereço. Ele e a esposa foram ao local e contaram o ocorrido para uma mulher. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado e que a mãe da criança já foi identificada.

O carrinho com a bebê foi deixado em frente à sorveteria de Rafael Souza Camargo. Ele conta que atendendo clientes quando o caso aconteceu. O comerciante afirma que ouviu quando uma mulher falou que ia deixar o carrinho ali e que outra pessoa passaria para pegar. No entanto, ninguém apareceu.

A conselheira tutelar de plantão, Elisângela Rios, informou que o Judiciário foi acionado. Neste momento, é aguardada a manifestação do Ministério Público do Paraná (MP-PR).

