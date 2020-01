Navio com 1,2 mil turistas estrangeiros atraca em Belém

Os turistas devem conhecer os principais pontos turísticos da capital paraense(Foto:Claudio Pinheiro / O Liberal)

Para conhecer os principais pontos turísticos da capital paraense, cerca de 1.200 turistas estrangeiros, a maioria norte-americanos, desembarcaram, na manhã deste sábado (4), em Icoaraci, do navio transatlântico norueguês Viking Sea, com mais de 228 metros de comprimento e 6 metros de calado. Por debaixo de uma leve chuva, o desembarque dos visitantes e tripulação ocorreu na rua Siqueira Mendes, no Cruzeiro.

Vindos de San Juan, capital de Porto Rico, os turistas vieram por Macapá, pelo rio Amazonas, e pararam em Belém, para uma programação de 12 horas, que incluiu Mercado do Ver-o-Peso, Feira do Açaí, Estação das Docas, passeio de barco até Boa Vista do Acará, tour panorâmico, Theatro da Paz, Praça da República, Complexo Feliz Lusitânia e outros. Da capital paraense, eles seguem para Fortaleza. Ao final, voltam para a caribenha San Juan. A viagem completa de navio vai durar mais de 20 dias.

Ryan Jarhas e a esposa Barbara são da Austrália e vieram conhecer a cidade. Eles gostaram da recepção e disseram que não esperavam pela programação ainda no porto. “A música trouxa uma ótima energia”, disse ela, enquanto arriscava alguns passos da música regional.

A Secretaria de Turismo do Estado (Setur) preparou as boas vindas aos visitantes, que foram recebidos pelo integrantes do Arraial do Pavulagem, que mostraram um pouco da música regional, e puderam conhecer o artesanato local em uma feirinha com artigos marajoaras, perfumaria, decoração e biojóias. “O objetivo é melhor receber essas pessoas. Sabemos que Belém tem uma série de atrativos turísticos e queremos cada vez mais entrar nessa competição nacional e internacional para atrair turistas para a nossa região”, afirmou o titular da Setur, André Dias.

Ao desembarcar, a aposentada que veio do Arizona, Moureene Hegan, disse que gostou muito de ter a oportunidade de visitar Belém e contou que sempre teve vontade de conhecer a Amazônia. “Quero conhecer o mercado local e e a cultura da cidade. A chuva não atrapalha nada. Viemos do deserto, então essa água é uma benção pra mim!”, disse animada.

A ação contou ainda com o apoio da Prefeitura de Belém, que organizou, ordenou e limpou o porto para a chegada dos visitantes, além de orientação para ambulantes, feirantes e carroceiros, em uma articulação que envolveu vários órgãos municipais, entre eles, Belemtur, Agência Distrital de Icoaraci e Semob. A segurança em Icoaraci e em pontos estratégicos de Belém também foi reforçada com mais 100 policiais militares, além de guardas municipais.

“Achei bem interessante essa sacada da feira logo na chegada dos visitantes. Moro em Icoaraci, sou artesã, sempre participo de outras ações colaborativas, mas é a primeira vez que lido com turistas estrangeiros. Movimenta a economia e isso é importante”, avaliou a artesã Naiana Novoa, 34. Segundo André Dias, da Setur, cada turista gasta em média 100 doláres. “É uma grande ação que envolve empresas paraenses, gerando emprego e renda para várias pessoas, entre eles, guias turísticos e motoristas dos ônibus, por exemplo” disse.

Por:Camila Moreira/O Liberal

04.01.20 18h30

