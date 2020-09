Bebê é encontrado morto dentro de saco plástico

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada, com informações do Portal do Holanda

O corpo foi removido do local e levado ao Instituto Médico Legal. A equipe da Delegacia Geral de Homicídios também esteve no local e deve investigar o caso.

Um recém-nascido do sexo masculino foi encontrado largado em um terreno na noite do domingo (27). A criança estava morta em uma sacola plástica. O caso aconteceu em Boa Vista, capital de Roraima.

