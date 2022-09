Bebê nasce com dois dentes e surpreende médicos, no Pará

A equipe médica recomendou o acompanhamento com raio-x para verificar a situação, mas a mãe da criança conta que um dentista já avaliou a bebê e a tranquilizou (Foto:Reprodução / TikTok)

A mãe da criança publicou o relato nas redes sociais e já soma mais de 8 milhões de visualizações

A chegada de um bebê é sempre muito aguardada por pais e familiares, mas a da menina Ariella também veio com grande surpresas. No último dia 8 de junho, no Hospital Anita Gerosa, em Belém, a criança nasceu com dois dentes e deixou todos surpresos. “O médico falou: ‘Olha, ela nasceu com dois dentinhos!’ e ninguém acreditando. As enfermeiras a pegaram para limpar e viram que, realmente, ela tinha dois dentinhos na frente”, conta Ádria Paes, a mãe da criança, em entrevista à revista CRESCER.

Em um vídeo publicado na rede social TikTok, ela conta que Ariella nasceu de 37 semanas e precisou passar por uma cesária. Ádria explica que a pequena foi examinada rapidamente pela médica pediatra, que constatou a existência dos dentes. “Um dos dentes estava bem solto, bem molinho. Como ela poderia engolir, a médica tirou ali mesmo, enquanto faziam os primeiros cuidados. O outro ficou porque ainda estava bem seguro”, relata a mãe.

Confira:

Já em casa, o segundo dente foi amolecendo aos poucos, conforme ela ia sendo amamentada. Com receio da menina engolir o dente, a extração foi realizada por um familiar. “Conforme ela mamava, ia ficando mais mole, porque o dente ia e voltava com o movimento. Até que chegou um ponto em que começou a soltar”, lembra Ádria.

A equipe médica recomendou o acompanhamento com raio-x para verificar a situação, mas Ádria conta que um dentista já avaliou Ariella e a tranquilizou. “A dentista explicou que eram apenas dentinhos ‘de brinde’ e que os dentes de leite dela, de verdade, ainda vão nascer”, conta.

Por que alguns bebês nascem com dentes?

Apesar de raros, casos assim existem. Em entrevista para a revista CRESCER, o odontopediatra Marcelo Bönecker, professor da Universidade de São Paulo (USP), explica que esse fenômeno é chamado de dente natal.

“Não são casos comuns, são patologias menos frequentes e, até hoje, não existe uma explicação científica para isso. Suspeita-se de alguma alteração local ou talvez sistêmica, que faz com que esses dentes apareçam tão precocemente”, ressalta.

O especialista complementa afirmando que as coroas dos dentes de leite já estão praticamente prontas e formadas quando o bebê nasce. “Isso significa que a coroa desses dentes foi totalmente formada no período gestacional. No entanto, o problema é que a raiz não está pronta, formada ainda. Então, esse dente pode estar presente na boca, mas ele não tem fixação, isto é, tem mobilidade e isso pode ser perigoso para a criança. Isso porque o dente pode cair e, nesse caso, o maior perigo é de o bebê, durante a amamentação, engolir ou aspirar. Então, é muito importante que uma consulta seja feita com um odontopediatra para avaliar a possibilidade de removê-los para a segurança da criança”, completa. (Com informações de Karoline Caldeira).

Jornal Folha do Progresso em 27/09/2022/16:49:48

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...