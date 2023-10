Avião faz pouso forçado em estrada de chão no MT

(foto:Reprodução) – O piloto de um avião monomotor precisou fazer um pouso forçado em uma estrada de chão nesta quarta-feira (18). A situação ocorreu no Distrito de Águas Claras, próximo do município de Juara, no Mato Grosso.

De acordo com informações do site “Show de Notícias”, não houve feridos. Um morador da região gravou um vídeo relatando o fato. Segundo ele, o avião fez um pouso de emergência após supostamente ter sofrido uma pane. O morador também informou que o piloto teve sorte, pois o canto da asa chegou a encostar no teto de uma caminhonete que trafegava pela rodovia de terra, mas não houve danos e nem feridos.

Uma pequena fila de veículos se formou na região devido à aeronave que precisou pousar no meio da estrada vicinal. Não há informações sobre o número de pessoas que estavam a bordo do monomotor.

O piloto de um avião monomotor precisou fazer um pouso forçado em uma estrada de chão nesta quarta-feira (18). A situação ocorreu no Distrito de Águas Claras, próximo do município de Juara (695 km de Cuiabá).Leia e assista mais>https://t.co/9HsYvDKxzd pic.twitter.com/IQaP4H9s38 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) October 18, 2023

