Belém é a cidade mais chuvosa do Brasil, diz Inmet

O primeiro mês do ano está sendo o mais chuvoso em Belém deste o ano de 1967. De acordo com uma pesquisa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade lidera o ranking de chuvas no Brasil.

Janeiro de 2024 está sendo o mês mais chuvoso em Belém desde 1967, com 649,3 mm de chuva registrados, superando a média climatológica de 393,8 mm, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Outras cidades notáveis nesse ranking incluem Alto da Boa Vista (RJ) com 498,3 mm, Palmas (TO) com 423,0 mm, Brasília (DF) com 389,7 mm, Belo Horizonte (MG) com 345,5 mm e Florianópolis (SC) com 301,6 mm. Os dados foram divulgados pelo Inmet.

Até as 9h do último dia 29 de janeiro, Belém acumulou 616,9 mm de chuva, ultrapassando cidades como Rio de Janeiro (425 mm), Palmas (422 mm), Porto Velho (347 mm) e Belo Horizonte (344 mm). Belém já registrou os maiores volumes de chuva para o mês de janeiro em suas estações meteorológicas, conforme informações do Inmet.

O meteorologista José Raimundo Abreu, do 2º Distrito de Meteorologia (2º Disme) do Inmet, prevê que fevereiro continuará com chuvas, sendo 60% acima da média esperada em janeiro. As chuvas devem diminuir em torno de 550 mm, com os primeiros 15 dias ainda apresentando muita precipitação devido à zona de convergência intertropical e outros fenômenos sazonais.

A formação de dois episódios de Zona de Convergência do Atlântico Sul, juntamente com a Zona de Convergência Intertropical, calor intenso e umidade propícia, contribuíram para as chuvas intensas em todo o Brasil em janeiro, conforme o Inmet.

A previsão para os próximos dias em Belém indica mais chuvas, com alerta amarelo para a possibilidade de até 50 mm em 24h e ventos de até 60 km/h. O cenário deve se manter com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Os grandes temporais tem causado vários estragos na cidade, como alagamentos, destelhamento de casa e grandes congestionamentos em suas principais vias.

