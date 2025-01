Tentativa de furto é impedida por funcionários de loja em Marabá

(Foto: Portal Debate) – O suspeito Juniel Pereira Lima foi capturado durante uma tentativa de furto a uma loja na manhã do dia 24 de janeiro de 2025, no Núcleo Cidade Nova.

Na manhã do dia 24 de janeiro de de 2025, uma tentativa de furto foi registrada na loja Eletro Matheus, localizada na Praça São Francisco, bairro Cidade Nova, em Marabá. A ação foi interrompida por funcionários do estabelecimento comercial antes da chegada da Policial Militar, acionada por meio do Núcleo Integrado de Operações Policiais (NIOP)

De acordo com o relato policial, o suspeito, identificado como Juniel Pereira Lima, teria tentado furtar uma televisão de 43 polegadas que estava exposta na entrada da loja. Segundo informações fornecidas pelo vendedor e pelo gerente da empresa, Juniel Lima teria surrupiado o aparelho de maneira discreta e saído do estabelecimento comercial em direção à via pública.

No entanto, a ação criminosa foi percebida e impediu a fuga do ladrão até a chegada da equipe policial. Não houve a necessidade do uso de algemas durante a condução de Juniel Lima para a 21ª Seccional Urbana de Marabá, onde o bandido foi autuado em flagrante delito.

A gerência da loja informou que toda a ação criminosa foi capturada pelo sistema de câmeras de segurança. Juniel Lima estava com tornozeleira eletrônica. Ele cumpria pena em regime vigiado decorrente de condenação por outros crimes em Marabá.

Fonte: Soares Vinícius Soares, Alexsa Oliveira/Estagiária – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/01/2025/16:51:38

