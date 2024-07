PM recaptura um dos detentos que fugiu do Complexo Penitenciário de Santa Izabel do Pará

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)- O suspeito ainda estava no município quando foi localizado pela Polícia Militar.

Um dos detentos que estava foragido após fugir do Complexo Penitenciário de Santa Izabel do Pará foi recapturado pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (11). Conforme as informações iniciais, se trata de Jefferson Hugo Barbosa. Ele ainda estava em Santa Izabel, no nordeste paraense, quando foi localizado pelos militares em uma espécie de casa abandonada.

Além do recapturado, outros nove presos fugiram do presídio na quarta-feira (10/07). Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), os detentos escaparam da Unidade de Custódia e Reinserção V (UCR V). As autoridades ainda não detalharam como ocorreu a fuga ou o nome de cada um dos internos fugitivos. Mas a Seap comunicou que realiza buscas pelos presidiários.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que o sistema de segurança pública encontrou um dos foragidos da Unidade de Custódia e Reinserção V (UCR V) no município de Santa Izabel, no início da noite da quarta-feira (10). Ele já retornou ao sistema prisional, e as buscas pelos demais continuam.

Fuga

Em nota divulgada ainda na quarta-feira (10/07), a Polícia Civil informou que seis policiais foram autuados, de acordo com a Lei 9.099/9, por facilitação de fuga na modalidade culposa. “Um policial penal foi preso em flagrante por facilitação de fuga, na modalidade qualificada, pagou fiança e responderá pelo crime em liberdade. O caso continua sob investigação pela Delegacia de Crimes Funcionais (DECRIF)”, diz o comunicado.

