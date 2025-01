Belém passará a multar quem jogar lixo no chão

Prefeito explicou que será feita um ampla campanha de conscientização e eventuais multas poderão ser aplicadas no segundo semestre | Celso Rodrigues

A Prefeitura de Belém fará a instalação de mil novas lixeiras em Belém. Ontem (15), foram colocadas 50 unidades na Praça da República, no centro da capital. A ação faz parte do programa “Belém Limpa”, do prefeito Igor Normando, que selou um compromisso em deixar a cidade mais limpa e saneada à população belenense. A expectativa é que a iniciativa seja concluída dentro de dez dias.

“No primeiro dia de gestão, nós lançamos o programa Belém Limpa que desobstruiu canais, limpou bueiros, e estamos fazendo uma grande limpeza na cidade, colocando em dia a manutenção. E, hoje, nós estamos entregando mais de mil lixeiras, que serão instaladas dentro de dez dias, em lugares estratégicos para que a população possa ter onde jogar o lixo. Tudo isso fazendo também o recolhimento de forma periódica, monitorado pelo sistema que hoje existe por parte da Prefeitura para que possamos diminuir a quantidade de lixo na cidade”, disse Igor Normando.

Até então, 150 papeleiras já estavam instaladas no Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas. Nos próximos dias, mais 700 unidades serão entregues em diversas localidades de Belém, uma meta de 70 por dia, totalizando 1.000 papeleiras.

PRESERVAÇÃO

Igor também fez um apelo aos belenenses. “A população precisa compreender que zelar pela cidade em que vive é cuidar da própria casa. Eu faço um apelo à população que cuide desses espaços, que cuide das lixeiras e jogue lixo no lugar correto, que nós estaremos fazendo essa campanha educacional para que todo mundo se conscientize. E depois de seis meses, passaremos a multar quem jogar lixo no local errado. Nós estamos instalando a lixeira, tem quem recolha o lixo, então a Prefeitura está fazendo a sua parte, mas é fundamental que a população faça a sua”, finalizou Normando.

As novas lixeiras serão implantadas em pontos estratégicos da cidade, como as principais praças, pontos turísticos, feiras livres e cemitérios. Segundo a secretária municipal de Zeladoria e Conservação Urbana, Tahyta Martins, a instalação das lixeiras dá continuidade ao trabalho iniciado para o aniversário de Belém, na última sexta (10).

Ainda conforme a chefe da pasta, as lixeiras vão desempenhar papel importante no descarte correto de dejetos sólidos. “O ponto principal é o descarte correto de lixo. Nós observamos desde os primeiros dias de gestão que em muitos pontos que realizamos limpeza não havia um local em que o lixo pudesse ser destinado de forma correta. Nós conseguimos utilizar esses equipamentos e teremos alguns outros que estão a caminho. Nós teremos um foco especial nas feiras”, afirmou Tahyta Martins. Além das lixeiras, a prefeitura já finalizou a manutenção da iluminação pública do Portal da Amazônia e Praça da República, e segue com este serviço nas principais vias dos distritos de Icoaraci e Outeiro, em conjunto com a Operação Tapa Buraco.

Fonte: Irlaine Nóbrega – Google News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/01/2025/14:30:10

