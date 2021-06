Quadrilha invade delegacia e liberta presos

Três dos quatro presos que foram resgatados | Foto:Divulgação/Polícia Civil

A noite do último sábado i(19) rá ficar marcada em Tucumã, na região sul do Pará. O que parecia mais uma repetitiva noite de calmaria e tédio na delegacia da cidade, se tornou uma fuga cinematográfica.

Um grupo de bandidos armados invadiu a Delegacia da Policia Civil do município e resgatou quatro presos. Detalhe: a delegacia estava vazia.

A Polícia Civil informou que tenta localizar e prender novamente os foragidos e os homens que os resgataram, mas ainda sem sucesso.

De acordo com as primeiras informações, os bandidos entraram no prédio e cortaram o cadeado da cela com um alicate. Havia seis homens presos, mas apenas os quatro aceitaram fugir.

A PC informou que a delegacia estava vazia porque os agentes teriam saído para atender uma ocorrência no âmbito da Lei Maria da Penha.

Por: Redação

