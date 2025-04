Bella Campos reclama das axilas de Cauã Reymond e ator dispara: ‘É cheiro de masculinidade’

Foto Reprodução | Revelação foi feita pelo colunista Leo Dias durante o programa Fofocalizando, do SBT, e expôs o clima tenso entre os atores

A convivência entre os atores Bella Campos e Cauã Reymond, protagonistas da nova versão da novela Vale Tudo, da TV Globo, continua rendendo assunto nos bastidores da emissora.

De acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (21) pelo colunista Léo Dias, durante o programa Fofocalizando, do SBT, uma situação inusitada causou desconforto entre os artistas: Bella teria reclamado do cheiro das axilas de Cauã durante as gravações.

Segundo o jornalista, a atriz, que interpreta Maria de Fátima, não teria gostado do odor corporal exalado pelo colega de cena, que dá vida ao personagem César. Ainda de acordo com Leo Dias, a resposta de Cauã Reymond, no entanto, não passou despercebida.

Irritado com os comentários, o ator teria reagido com uma alfinetada direta. “Isso é cheiro de masculinidade”, teria disparado o galã, de forma sarcástica, ao ser confrontado nos bastidores.

A tensão entre os dois não seria recente. Informações de bastidores indicam que a relação entre Bella e Cauã vem sendo marcada por desentendimentos e reclamações mútuas, aumentando ainda mais o clima tenso nas gravações do folhetim.

Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre o episódio. A TV Globo também não comentou o caso.

