Homem que desferiu facadas em advogado após importunar sexualmente uma jovem é condenado a 14 anos de prisão, em Santarém

(Foto:Reprodução) – O réu Jackson Lopes de Oliveira foi condenado a cumprir 14 anos de reclusão em regime fechado.

Em 2019, ele tentou matar a facadas o advogado Jecivaldo Freitas de Andrade, que naquela ocasião agiu para defender uma mulher que estava sendo assediada sexualmente pelo acusado. O julgamento dele ocorreu na manhã desta quinta-feira (31), no Fórum de Santarém, no oeste do Pará.

Ao final da sessão do Tribunal do Júri, o conselho de sentença decidiu pela condenação de Jackson Lopes. O juiz Gabriel Veloso de Araújo proferiu a sentença. A pena de 14 anos aplicada ao réu por tentativa de homicídio foi aumentada por ele ter sido enquadrado também por importunação sexual.

O crime

De acordo com os autos do processo, no dia 25 de janeiro de 2019, por volta das 08h00, no bairro Elcione Barbalho, a vítima Yara Silva estava em via pública, seguindo para um ponto de ônibus, quando passou a ser assediada por Jackson Lopes de Oliveira, que além de proferir palavras imorais, passou também a importunar a vítima sexualmente, chegando inclusive a apalpar os braços e cintura sem o consentimento da vítima.

O advogado Jecivaldo Andrade, que se encontrava em um comércio às proximidades, que presenciou toda a cena de importunação à mulher, interveio em favor de Yara, que conseguiu se livrar do assediador. Jackson sacou uma faca do tipo peixeira e desferiu vários golpes no advogado, atingindo-o principalmente na região abdominal.

Populares que passavam pelo local ajudar a socorrer a vítima e a levaram para o pronto socorro municipal. O agressor foi agarrado, amarrado e entregue à Polícia Militar.

