PRF apreende 2 carretas com quase 1 milhão de carteiras de cigarro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu duas carretas carregadas com aproximadamente 950 mil carteiras de cigarro contrabandeadas do Paraguai nesta terça-feira, 20, na região de Guaíra, oeste do Paraná. As informações foram divulgadas pela assessoria de comunicação da PRF. As duas cargas apreendidas ultrapassam os R$ 4,75 milhões.

A primeira carreta foi abordada às 3 horas da manhã, no quilômetro 345 da BR-163, Rio Grande do Sul ao Pará.

Os documentos do veículo apresentados pelo motorista, de 36 anos, continham indícios de falsificação. Ao retirar a lona da carreta, os agentes da PRF encontraram cerca de 450 mil carteiras de cigarro.

Preso em flagrante, o motorista disse que partiu de Mato Grosso do Sul e que levaria a carga ilícita para Minas Gerais.

A segunda carreta também foi abordada na BR-163, no município de Mercedes, por volta das 8 horas da manhã.

A equipe da PRF abordou uma carreta carregada com farelo de soja próximo ao quilômetro 300.

Sob uma camada superficial do farelo de soja, os agentes da PRF encontraram cerca de 500 mil carteiras de cigarro. Aos agentes, o homem também disse que partiu de Mato Grosso do Sul, e que levaria o cigarro para Santa Catarina.

A PRF encaminhou as duas ocorrências para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra.

As duas apreensões fazem parte da Operação Hórus, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O objetivo da operação, que reúne diversos órgãos de segurança pública, é impedir a entrada de drogas, cigarros, armas e munições pelas fronteiras do País.

