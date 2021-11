Moradores usam pedaço de pau para sinalizar buraco na Avenida Cristalina em Novo Progresso

Avenida cristalina foi pavimentada no final do ano passado, o prefeito Gelson Dill (MDB), fez diversos vídeos mostrando para população que estava fiscalizando a obra quando ainda vice-prefeito. Passados três meses começou aparecer defeitos que foram aumentando e trecho já está intrafegável.

A prefeitura divulga nas redes sociais que intensifica obras nos bairros e argumenta que trabalho avança na cidade.

Moradores já protestaram com árvore-de-natal

A ineficiência de gerenciamento, vem causando diversos transtornos para o prefeito Gelson Dill (MDB), na semana passada um buraco em uma rua pavimentada recebeu uma árvore-de-natal, como sinalização para evitar acidente, a imagem repercutiu forte nas redes sociais. A repercussão do descaso foi tamanha, em poucas horas o problema que se arrastava a meses foi resolvido.

Leia mais:Buraco em rua de Novo Progresso ganha árvore-de-natal

*DEU RESULTADO – Prefeitura de Novo Progresso age rápido e tampa buraco após protesto de moradores na rua Aymore

Um empresário morador do bairro a mais de 10 anos, gravou um vídeo nesta quinta-feira 4 de novembro de 2021, e relatou o descaso. ” Olha que vergonha isto aqui, prefeito Gelson Dill e Marconi”… nós pagamos nossos impostos,já tem mais de 60 dias esta madeira neste buraco..



Assista ao vídeo

A mais de 60 dias moradores vem reclamando da falta de manutenção e o descaso continua, os buracos e falhas de obra mal feita, coloca em risco os veículos e motocicletas até os pedestres, por ser uma via bastante movimentada.

Descaso

Pedaço de pau ajuda evitar acidente – A chuva chegou em Novo Progresso e com ela muita lama para as ruas sem pavimentação e terra para as ruas com asfalto. O pior são os buracos por toda parte. Na avenida Cristalina, no bairro Jardim América, os moradores usaram pedaço de árvore e até pedaço de madeira para sinalizar um buraco de quase 1 metro e meio de largura. Só a avenida Cristalina, uma das maiores vias do bairro que liga com centro da cidade a quantidade de buracos é enorme, a começar pela ponte que ameaça cair.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Moradora relata acidente

“E já teve um acidente com uma conhecida minha que se machucou todinha aí nesse projeto de asfalto devido aos buracos, realmente tá na hora de arrumar tá feio esse trecho”.

Alguns acidentes têm acontecido por conta da buraqueira, na chuva principalmente os motociclistas têm sofrido por não conseguir identificar os buracos e acabam caindo. Para os carros os prejuízos também acontecem.

Prefeitura Divulga Obras sem Transparência



A Secretaria de Obras tem pela frente Sidney Mendes popularmente conhecido por Nego Manfroi, a coordenação e acompanhamento das obras é do prefeito Gelson Dill e vice Marconi. Uma ponte na avenida Brasil levou mais de 120 dias para concluir, foi parte reconstruída e outra construída. No local a prefeitura não fixou placa, com valores destinado e gasto na construção. Também não divulgou se foi a prefeitura ou terceirizado. Outras pontes reformadas e sendo construídas não cita nas divulgações valores das obras e a fonte de recurso, as publicidades são feitas em campanha promocional, sem transparência!

Leia também:MP abriu inquérito civil público para investigar suposta fraude em licitação para reforma da ponte do rio jamanxim em Novo Progresso

O Jornal Folha do Progresso vem acompanhando o portal da transparência da prefeitura onde é lançado os empenhos e pagamentos as empresas prestadoras de serviços ao município. Encontramos valores de até R$ 5 milhões já foram empenhados e pagos para empresas prestadoras de serviços de hora maquina e reparos. Uma empresa foi contratada para operação reparos nas ruas pavimentadas, o valor supera os R$ 1,5 milhões. Em breve traremos o relato dos gastos para a população entender e procurar saber para onde esta indo o dinheiro publico da prefeitura de Novo Progresso.

A prefeitura divulga nas redes sociais que intensifica obras nos bairros e argumenta que trabalho avança na cidade.

Vejam publicidade

Conforme a prefeitura, uma operação tapa buracos vem sendo realizada desde o fim do período chuvoso (junho), e não tem previsão de terminar.

Bairro Tom Alegria -3

Moradores compram terra e mulheres transportam em carro de mão para amenizar buracos da rua;VÍDEO

Olha ai nós já compramos ta ai o prefeito não liga…

Assista ao vídeo

Leia mais:Novo Progresso, moradores compram terra e mulheres transportam em carro de mão para amenizar buracos da rua;VÍDEO

Por:Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...