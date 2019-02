‘Bohemian Rhapsody’, filme sobre a história de Freddie Mercury, ganha teaser;

Longa tem previsão de lançamento para 2 de novembro; Rami Malek vai interpretar o cantor do Queen no longa.

Bohemian Rhapsody”, o filme sobre a história de Freddie Mercury, ganhou seu primeiro teaser nesta terça-feira (15).

“A única coisa mais extraordinária que sua música, é sua história”, diz a chamada para o longa, previsto para ser lançado em 2 de novembro.

Rami Malek, protagonista da série de TV “Mr. Robot”, será o responsável por interpretar Freddie Mercury no longa que vai contar a história do lendário vocalista da banda Queen. O ator também é conhecido por estrelar os três filmes da série “Uma noite no Museu”.

Também estão no elenco o ator inglês Gwilym Lee, de 33 anos, que será Brian May. Já Roger Taylor será interpretado por Ben Hardy, o arcanjo Warren Worthington III de “X-Men: Apocalipse”. E Joe Mazzello vai retratar John Deacon. O ator ficou conhecido como o pequeno Tim Murphy, de “Jurassic Park”.

