Boletim mostra crianças e 1 e 2 anos com Covid-19 em Novo Progresso

A alta de casos entre jovens e adultos continua no hospital municipal. Novo Progresso tem o maior numero de infectados desde o inicio da pandemia em 2020, chegou nesta terça-feira (09), com 1.678 casos, destes 1.410 estão recuperados e 268 casos ativos e 26 internados.

