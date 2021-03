Ex-secretária de Educação de Santarém morre em Belém vítima da Covid-19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ivete Soares teve a vida dedicada à educação no estado do Pará, onde por muitos anos foi servidora da Secretaria Estadual de Educação, sendo assessora direta dos secretários de educação estaduais.

Morreu na noite de segunda-feira (8), vítima da Covid-19, a professora aposentada Maria Ivete Ferreira Soares, que foi secretária municipal de Educação em Santarém, oeste do Pará, no governo do então prefeito Ruy Corrêa (1993-1996).

