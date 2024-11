Bolsa Família é antecipado para beneficiários do Pará

Foto: Reprodução | A antecipação do pagamento foi iniciada em outubro, como uma forma de apoiar a população local diante das dificuldades causadas pelos eventos climáticos.

A CAIXA, em parceria com o Governo Federal, anunciou que o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de novembro de 2024 será antecipado para os beneficiários de 140 municípios do Pará. A medida, que visa minimizar os impactos da estiagem que atinge a região, permite que os beneficiários possam sacar o benefício a partir do dia 14 de novembro, independentemente do final do Número de Identificação Social (NIS).

A antecipação do pagamento foi iniciada em outubro, como uma forma de apoiar a população local diante das dificuldades causadas pelos eventos climáticos. Para consultar informações sobre as parcelas, os beneficiários podem utilizar os aplicativos Bolsa Família e CAIXA Tem.

Confira a lista dos municípios que terão pagamento antecipado

Movimentação dos valores:

Os beneficiários podem movimentar os valores preferencialmente pelo App CAIXA Tem, sem a necessidade de ir até uma agência bancária para realizar o saque.

Com o aplicativo CAIXA Tem, é possível realizar compras em diversos estabelecimentos, como supermercados, padarias e farmácias, utilizando o cartão de débito virtual ou QR Code. O app é aceito em mais de nove milhões de maquininhas de cartão espalhadas por todo o Brasil. Além disso, o beneficiário pode:

Realizar transferências via Pix

Pagar contas de serviços como água, luz, telefone, gás e boletos em geral, tanto pelo próprio aplicativo quanto nas casas lotéricas.

Além disso, o App CAIXA Tempermite realizar saques nas unidades lotéricas, correspondentes CAIXA Aqui e terminais de autoatendimento, por meio da geração de token diretamente no aplicativo.

Caso o beneficiário não possua o cartão do programa, é possível sacar o benefício nas agências da CAIXA, apresentando um documento de identificação com foto.

O banco reforça a importância de consultar as informações oficiais sobre o pagamento do Bolsa Família no site oficial da CAIXA.

