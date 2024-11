Estudante retira 10kg de mama devido à condição rara, no Paraná

Foto: Reprodução | A cirurgia, realizada em 25 de outubro, durou mais de 10 horas e removeu cerca de 10 kg dos seios da jovem.

Thaynara Marcondes, estudante de pedagogia, de apenas 22 anos e moradora de Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba, Paraná, emocionou a web nas últimas semanas ao compartilhar sua experiência após passar por uma cirurgia de redução de mama. A cirurgia, realizada em 25 de outubro, durou mais de 10 horas e removeu cerca de 10 kg dos seios da jovem.

Diagnosticada com gigantomastia, uma condição rara que causa o crescimento acelerado e exagerado do tecido mamário, a jovem viu sua vida mudar de forma radical em poucos meses, quando suas mamas passaram a pesar cerca de 12 kg no total, tornando-se um desafio realizar tarefas simples do dia a dia.

Com apenas 60 kg, Thaynara enfrentava dores e desconfortos físicos, além de dificuldades emocionais. Em suas redes sociais, ela publicou imagens de antes e depoisda cirurgia, recebendo grande apoio de internautas. Ela recebeu alta no dia seguinte da cirurgia e voltou para casa.

Devido à longa espera pelo procedimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), Thaynara recorreu a um hospital particular e conseguiu arrecadar os R$ 40 mil necessários por meio de doações.

Fonte: O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/11/2024/15:26:47

