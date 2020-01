Bolsa Família vai pagar R$ 187,3 milhões no Pará

No Estado, o número de famílias que recebem o benefício chega a 923.314

Desde sábado (18), 923.314 famílias em situação de extrema pobreza ou vulnerabilidade social no Pará estão recebendo os benefícios do Bolsa Família. Neste mês de janeiro, primeiro pagamento de 2020, o Ministério da Cidadania está repassando ao Estado R$ 187.357.920,00, o que equivale, em média, R$ 202,92 para cada família.

O pagamento segue até o próximo dia 31. Em todo o País, o repasse total é de R$2.526.570.558,00 para complementar renda de 13.228.015 famílias de baixa renda – R$ 191,00 por família, em média.

A garantia de uma renda mínima destinada à sobrevivência é característica do Bolsa Família, aponta o ministro da Cidadania, Osmar Terra. “Nós seguimos fazendo o pente-fino no Programa, removendo quem não precisa do dinheiro. Assim, podemos garantir que famílias realmente necessitadas tenham acesso ao benefício”, esclarece.

Ainda segundo o ministro, o governo estuda melhorias no Programa. “Estamos discutindo a possibilidade de mudar para melhor. Não queremos tirar o benefício de quem precisa, mas vamos estimular a geração de emprego e renda, além de garantir educação de qualidade para as crianças. Afinal, essas são prioridades do nosso governo.”

Vale lembrar que os beneficiários entraram este ano com um incremento nas suas contas do primeiro pagamento da 13ª parcela do Programa Bolsa Família. No geral, o repasse extra, acompanhado do pagamento de dezembro, representaram um total para os 925.135 beneficiários do Estado um montante de R$ 377.003.824,00 – R$ 401,51 por beneficiário.

O Bolsa Família é voltado para as famílias inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e que têm renda mensal por pessoa de até R$ 89, além daquelas com renda familiar mensal de até R$ 178 por pessoa e que tenham integrantes gestantes, crianças ou adolescentes.

A quantia que cada beneficiário recebe varia conforme o número de pessoas na família, a idade de cada um e a renda declarada.

No geral, o Pará é o sétimo Estado com o maior número de beneficiários, atrás da Bahia (1.747.925 famílias), São Paulo (1.393.425 famílias) , Pernambuco (1.125.559), Ceará (1.013.000), Minas Gerais (982.791) e Maranhão (926.925). Em toda a região Norte, 1.700.986 famílias complementarão a renda através do programa esse mês, com volume financeiro total de R$ 360.511.756,00 – 211,94, em média.

Thiago Vilarins, da Sucursal

