Polícia prende pistoleiro acusado de mais de 40 mortes

Francisco Leite da Silva, vulgo “Chicão”, 70 anos, tinha mandados de prisão expedidos pela Justiça do Pará, Maranhão, Piauí e Ceará- (Foto| Divulgação)

Francisco tem um processo em aberto com uma pena de 70 anos e três meses de reclusão pelas práticas dos crimes de roubos e homicídios

Um homem acusado de ser pistoleiro e de estar sendo procurado por crimes em pelo menos quatro estados brasileiros foi preso neste final de semana em Marabá no sudeste paraense. Francisco Leite da Silva, vulgo “Chicão”, 70 anos, é acusado de cometer mais de 40 homicídios. Contra ele havia mandados de prisão expedidos pela Justiça do Pará, Maranhão, Piauí e Ceará.

De acordo com informações da 10ª Risp Carajás, por volta das 18h10 da quinta-feira (13) a polícia teve conhecimento de que Francisco Leite da Silva estaria chegando em sua residência que fica localizada na BR-155.

Uma equipe de policiais foi até o local e encontraram o homem na residência. Ao solicitar o documento de identificação, o suspeito apresentou um com o nome de Francisco Silva Leite, negando ser o alvo do mandado.

Entretanto, ao ser confrontado, Francisco acabou confessando ser o suspeito a quem procuravam.

Francisco tem um processo em aberto com uma pena de 70 anos e três meses de reclusão pelas práticas dos crimes de roubos e homicídios. Com ele foram identificados, dentro do veículo em que estava, R$ 4.400 em espécie mais um cheque no valor de R$ 2.600.

Devido ao alto grau de periculosidade, bem como a recusa em sair do veículo e obedecer aos comandos dos policiais, foi necessário o uso de algemas para o deslocamento até a 21ª seccional de polícia. Em seguida, foi transferido para o Presídio de Americano, localizado na cidade de Santa Izabel, na Região Metropolitana de Belém, onde cumpria pena.

Dentre os crimes recentes que teriam sido praticados por “Chicão”, está o assassinato do ex-secretário de administração da Prefeitura de Anapu, Osvaldilon Luis dos Santos, 52 anos, no dia 8 de setembro de 2022. O mandante do assassinato ainda não foi preso.

O crime ocorreu na avenida Sandro Scarparo, nas proximidades de um supermercado. Osvaldilon Santos era pai do atual presidente da Câmara de Vereadores de Anapu, Wandeilon de Carvalho Santos. Câmeras do supermercado registraram a chegada do pistoleiro ao local, um homem de idade avançada, e o momento em que ele sacou a arma e disparou várias vezes contra a vítima indefesa.

O político foi socorrido, mas já chegou morto ao Hospital Municipal de Anapu. Ao analisar as imagens, a Polícia Civil descobriu que o pistoleiro era o “Chicão”.

Por:Jornal Folha do Progresso em 17/10/2022/07:05:53 com informações do Porta DOL

