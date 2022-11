Bolsonaristas impedem passagem da PRF e seguem interditando BR 163 em Novo Progresso; Clima é tenso

Com pneus, madeira e uma vala aberta ao meio da rodovia, o bloqueio entra para o segundo dia em Novo Progresso-PA. (Foto:Via WhatsApp)

Novo Progresso teve quase 83% dos votos para o candidato à reeleição presidencial, Jair Bolsonaro, sendo a cidade paraense que vai votou no atual presidente.

Na manhã desta terça-feira (1°), manifestantes Bolsonaristas continua concentrado na rodovia BR -163 na saída da cidade sentido Novo Progresso/Itaituba no Pará. A rodovia foi interditada na noite de domingo, 30 de outubro após o resultado da eleição presidencial.

Os manifestantes não aceitam o resultado das eleições realizadas no último domingo e, pedem golpe militar.

Na tarde desta segunda-feira, 31 de outubro de 2022, o comércio fechou e trabalhadores, comerciantes se juntaram ao manifesto, alimentos, água e medicamentos para os motoristas está sendo servido no local.

A rodovia está totalmente bloqueada, uma vala foi aberta por escavadeira, e viaturas da polícia rodoviária federal, foram impedidas de passar na noite desta segunda (31).

No longo da rodovia, no município de Novo Progresso, outros dois bloqueios foi registrado nesta segunda-feira (31), na comunidade de Alvorada da Amazônia (distante 35 km de Novo Progresso) e no distrito de Vila Isol (distante 85 km de Novo Progresso).

Vestindo a camisa do Brasil e empunhando cartazes e bandeiras do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), manifestantes são contrários ao resultado do segundo turno das eleições, que aconteceu no último domingo (30) e terminou com a eleição de Lula (PT). “Novo Progresso teve quase 83% dos votos para o candidato à reeleição presidencial, Jair Bolsonaro, sendo a cidade paraense que vai votou no atual presidente”.

Leia mais:Novo Progresso no ranking das cidades mais Bolsonarista do Brasil

Na manhã desta terça-feira, 1 de novembro de 2022, os organizadores divulgaram nas redes, conclamando a população para resistir, caso s policia militar e PRF, venha desbloquear a via para atender a ordem do STF.

BOM dia, moçada … hj às 8:00 polícia militar e civil vai vir aqui e a PRF deve chegara partir das 10:00. Precisamos estar muito forte aqui. O Comércio não abra venha para movimento. Precisamos resistir agora ou aceitar o Lula como presidente. Vem pro movimento, precisamos da popularidade, é agora ou nunca… BRASILLL🇧🇷🇧🇷🇧🇷

Justiça determina desbloqueio imediato das rodovias federais no Pará

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, seção Judiciária do Pará, determinou nesta segunda-feira (31) o imediato desbloqueio das rodovias BR-163, BR-010, BR-230 e BR-155. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, há interdição e bloqueios em pelo menos 28 trechos de rodovias federais em diferentes regiões paraenses.

Os atos ocorrem após os resultados do segundo turno das eleições que terminou com a derrota de Jair Bolsonaro (PL) e vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os bloqueios são feitos com caminhões e tratores na pista, além de queima de pneus.

Leia mais:MPF recomenda à PRF utilização de todo efetivo necessário para desbloqueio das rodovias no Pará

A decisão do TRF-1 também fixa uma multa de R$ 1 mil por pessoa física participante e de R$ 10 mil por pessoa jurídica, por hora de indevida ocupação e interdição das vias públicas em questão.

Em caso dos veículos não saírem espontaneamente, a Justiça autorizou que os agentes da força pública podem removê-los compulsoriamente, podendo utilizar quaisquer meios legais adequados e proporcionais para tanto.

Além disso, a decisão informa que a PRF pode solicitar auxílio do Batalhão de Choque da Polícia Militar de modo a promover a efetiva desocupação das vias públicas com uso de força necessária, moderada, adequada e proporcional.

