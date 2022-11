Prefeito de Itaituba (PA) ganha fortuna com vitória de Lula

Valmir Climaco acreditou na vitória de Lula e fez apostas altas com amigos | Foto:Reprodução/Giro Portal

Entre o que ganhou ao apostar na eleição de Lula, Valmir Climaco levou um avião, carros e altas quantias em dinheiro

Se teve uma pessoa que já lucrou – e muito – como a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a presidência da República pelos próximos quatro anos (2023-2026), certamente foi Valmir Climaco, prefeito de Itaituba, município que fica no sudoeste paraense.

E, não, o enriquecimento do político, neste caso, nada teve a ver com desvio de recursos públicos ou com vantagens políticas. Pelo contrário, envolveu o lado pessoal dele. Valmir fez apostas altas com vários amigos sobre a vitória do petista na corrida ao Palácio do Planalto.

Avião, carros, valores em dinheiro. Foram vários itens em jogo, valendo a torcida pelos candidatos, conforme publicou o Giro Portal. Somando todas as apostas que fez, o prefeito ganhou uma fortuna de aproximadamente R$ 7 milhões.

Somente com um amigo que é empresário e que mora no Mato Grosso, o prefeito de Itaituba teria apostado R$ 200 mil. O amigo defendia a reeleição de Bolsonaro, que foi derrotado por Lula e acabou se tornando o primeiro presidente a não se reeleger no Brasil.

Em outra aposta, esta feita com o empresário bolsonarista de Santarém, Marlon Pensa, Valmir ganhou um avião modelo Cessna 210, avaliado em R$ 2,5 milhões. Neste jogo, cada um apostou o próprio avião que tem e que são do mesmo modelo.

Com empresários bolsonaristas de Marabá, o prefeito de Itaituba apostou duas caminhonetes do modelo Hilux.

O que se quer saber, agora, é se os apostadores vão, de fato, pagar o que prometeram na hora de torcer pelos presidenciáveis. (Com informações de Giro Portal).

Jornal Folha do Progresso em 01/11/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Curtir isso: Curtir Carregando...