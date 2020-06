Bolsonaro ataca a OMS: ‘parece partido político’

Presidente criticou declarações contraditórias revistas pela entidade (Foto:Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a Organização Mundial da Saúde ontem, por seu comportamento da pandemia. Ele disse que a entidade “parece mais um partido político”. “Temos de ser realistas, nós sabemos que não tem comprovação de nada. Até a hidroxicloroquina não tem comprovação. A OMS voltou atrás, desaconselhou estudos e depois voltou atrás. OMS é uma organização que está titubeando, parece mais um partido político”, afirmou Bolsonaro após reunião ministerial.

No encontro com os ministros, o presidente citou a resposta de uma integrante da Organização Mundial da Saúde (OMS), a diretora técnica Maria Van Kerkhove, que afirmou, na segunda-feira, que os pacientes assintomáticos do novo coronavírus não estão impulsionando a disseminação da covid-19. Segundo ela, esses casos são raros. Para Bolsonaro, se o entendimento for comprovado poderá sinalizar uma “abertura mais rápida do comércio e a extinção de medidas restritivas”.

Porém, a OMS fez uma retificação e afirmou que a transmissão da covid-19 está, sim, ocorrendo a partir de casos assintomáticos da doença, mas ainda não há conclusões sobre a proporção.

Bolsonaro disse que, após a pandemia, o Brasil deve avaliar a permanência na OMS. “A gente vai pensar se sai ou não, porque não transmite confiabilidade. Muita gente perdeu a vida porque ficou em casa, muita gente sente dor no peito e não foi para o hospital por medo do vírus e acabou enfartando e morrendo.”

Por:Agência Estado

