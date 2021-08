Bolsonaro avisa que vai pedir impeachment de ministros do STF

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

– De há muito, os ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, extrapolam com atos os limites constitucionais.

A declaração ocorre um dia depois da prisão de Roberto Jefferson, presidente do Partido Trabalhista Brasileiro e aliado de Bolsonaro. A prisão foi realizada pela Polícia Federal após o Supremo entender que os ataques feitos por ele possuíam o objetivo de “desestabilizar as instituições republicanas”.

O presidente Jair Bolsonaro publicou no Twitter na manhã deste sábado (14) que levará ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, um pedido de abertura de processos contra dois ministros do Supremo Tribunal Federal: Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso.

You May Also Like