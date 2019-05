Bolsonaro chama manifestantes da educação de ‘idiotas úteis’

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Fonte:Redação Integrada com informações do jornal O Globo

(Foto:Reprodução- REUTERS / Ueslei Marcelino)-“Se você perguntar a fórmula da água, não sabe, não sabe nada”, completou o presidente O presidente Jair Bolsonaro afirmou que os estudantes que estão protestando contra o corte de verbas para a educação são “massa de manobra” e “idiotas úteis”. Em sua opinião, eles são manipulados por uma minoria que comanda as universidades federais. O comentário foi feito em sua chegada a Dallas, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (15). “É natural, é natural, mas a maioria ali é militante. Se você perguntar a fórmula da água, não sabe, não sabe nada. São uns idiotas úteis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo das universidades federais no Brasil”, disse o presidente na porta do hotel onde ficará hospedado, cercado de manifestantes a seu favor. Bolsonaro ainda afirmou que não gostaria de fazer o corte, mas culpou a situação herdada dos governos anteriores.

