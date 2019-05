Detento é encontrado morto em presídio de Abaetetuba

Ailson Moraes dos Santos foi encontrado morto no Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba-(Foto:Reprodução/CRRA)

A vítima foi encontrada por agentes penitenciários na manhã desta quarta-feira

Mais um detento foi encontrado morto em presídios do Estado. Dessa vez, o caso ocorreu em Abaetetuba. A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe) informou que o interno Ailson Moraes dos Santos foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (15) no Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba (CRRA).

Ele estava com uma corda no pescoço e, por isso, a polícia trabalha com a suspeita de suicídio.

De acordo com a Diretoria de Administração Penitenciária da Susipe, a vítima estava na cela 4 do Bloco A e foi encontrado por agentes penitenciários já sem vida com sinais de asfixia mecânica. Ailson era preso provisório, enquadrado no artigo 157 (assalto a mão armada).

A Susipe informou que todas as providências legais já foram tomadas e que o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso.

