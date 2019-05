Bolsonaro tira a camisa em programa de TV para mostrar região em que levou facada

Foto: Gabriel Cardoso/SBT – O presidente Jair Bolsonaro dispensou as cerimônias e desabotoou a camisa durante uma entrevista para exibir a região que ficou marcada após ter recebido uma facada durante um comício em Juiz de Fora (MG). O político explicou que sentiu primeiro apenas um soco no estômago e só mais tarde entendeu a gravidade do problema. Emocionado, disse ainda que reavaliou as suas prioridades após o incidente.

No papo com Danilo Gentili, Bolsonaro falou ainda sobre a reforma da previdência, a questão do posse de armas no país, sobre as manifestações populares, a sua participação nas redes sociais e até curiosidades do dia a dia, como a rotina no Palácio da Alvorada.

Antes da entrevista para o “The noite”, o apresentador disse que convidou para o seu talkshow todos os presidentes que governaram desde a estreia da atração, em 2014. Bolsonaro foi o primeiro a aceitar o convite.

