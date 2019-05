Maju Coutinho, Adriane Galisteu e Fernanda Gentil são demitidas da Globo

Globo pretende desligar ainda mais demitir nomes renomados da emissora. (Foto: Reprodução/internet)

Dessa vez a Rede Globo surpreendeu o público ao promover algumas demissões nos últimos dias, mas o que está chamando muita atenção foi a dispensa de algumas apostas da emissora.

Uma notícia que caiu como uma bomba na imprensa, isso porque a Rádio Globo FM, que fez um forte investimento em programação com a contratação de grandes nomes como Adriane Galisteu, Maju Coutinho e Otaviano Costa, acaba de confirmar o desligamento de todos eles em mensagem oficial enviada para a imprensa.

“Sempre buscando atender a demanda dos nossos ouvintes, a Rádio Globo vai iniciar um novo projeto de programação. A partir de 15 de julho, a emissora passa a concentrar seu conteúdo em música popular. As transmissões de jogos de futebol continuam na grade, bem como o programa Globo Esportivo”, disse a assessoria de imprensa da rádio.

Diante disso, o “Papo de Almoço” da Rádio Globo que tinha apresentação está oficialmente cancelado na grade de programação. Na atração Leo Jaime, Fernanda Gentil, Adriane Galisteu, Maju Coutinho e Marcos Veras dividiam o comando do programa que falava sobre assuntos diversos e recebia os mais variados convidados. Já Otaviano Costa que comandava o “No Ar” com três horas de duração na rádio Globo diariamente, também está oficialmente demitido da emissora.

De acordo com o TV Foco, ao que parece, a Globo pretende desligar ainda mais nomes renomados da TV Globo, é de caráter emergencial diante dos péssimos resultados alcançados no ibope desde 2017 e principalmente no último levantamento divulgado em abril deste ano.

Ainda de acordo com os levantamentos, o Ibope das rádios em São Paulo divulgado em abril, é possível entender o motivo de tamanho descontentamento em relação a audiência da Rádio Globo e as medidas que alta cúpula do grupo da emissora resolveu tomar:

Na pesquisa do Ibope, a sequência das dez primeiras posições ficou da seguinte forma: Band Fm, 9,0 de share, Alfa – 6,8, Transcontinental 6,1, Nativa 6,o, Rádio Rock, 5,5 Joven Pan 5,1, Gazeta 4,4, Antena 1 4,3, 105 FM 3,6 e completando as dez primeiras posições Band News 3,4. Neste levantamento a rádio Globo aparece com apenas com 0,6 de share e entre as últimas posições.

(Com informações TV Foco)

