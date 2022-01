Bombeiros do Pará abrem concurso para 450 vagas

O concurso contará com uma oferta de 405 vagas para bombeiros | Foto: Reprodução

É oficial: o novo concurso Bombeiros PA (Corpo de Bombeiros do Estado do Pará) será mesmo organizado pelo Instituto AOCP. A banca já havia sido anunciada no final de dezembro. Porém, o processo ainda contava com prazo de recursos para eventuais contestações das demais participantes do processo licitatório. O resultado final do processo de escolha da empresa foi divulgado por meio de publicação no Diário Oficial do Estado desta última segunda-feira (17).

Com a confirmação, o próximo passo é a assinatura do contrato. Após este procedimento poderá ser definida a data de publicação do edital de abertura de inscrições. Novas informações devem ser confirmadas em breve.

Vagas

O concurso contará com uma oferta de 405 vagas para bombeiros. Para concorrer, será necessário possuir ensino médio, idade de 18 na data da matrícula e até 27 anos no ato da inscrição, altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres e carteira de habilitação categorias “A” e “B”. A remuneração inicial ainda será confirmada.

Saiba como foi a última seleção

O último concurso Bombeiros PA ocorreu em 2015, com uma oferta de 330 vagas, sendo 300 para praças e 30 para o curso de formação de oficiais. A banca organizadora, na ocasião, foi a Consulplan. A seleção foi composta de provas objetivas, exame antropométrico e médico, testes de aptidão física e avaliação psicotécnica.

Para os praças, a parte objetiva contou com 60 questões, sendo 20 de língua portuguesa, 20 de matemática, 10 de física, 5 de química e 5 de biologia. No caso de oficiais foram 10 de língua portuguesa, 15 de matemática, 10 de química, 15 de física e 10 de biologia, além de redação.

