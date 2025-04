Botafogo bate Fluminense pelo Brasileiro e volta a vencer após quatro jogos

(Foto:Reprodução) -Em clássico válido pela sexta rodada do Brasileiro 2025, o Botafogo venceu o Fluminense por 2 a 0 neste sábado (26), no Nilton Santos, e amenizou a pressão após quatro jogos sem vitória na temporada.

Além dos três pontos conquistados dentro de casa, o Glorioso ampliou a sequência de oito vitórias consecutivas no histórico contra o rival carioca.

Os gols do jogo saíram dos pés do lateral alvinegro Vitinho, ainda na primeira etapa, e do venezuelano Savarino, nos acréscimos do duelo.

Com a segunda vitória na competição, o Glorioso sobe na tabela e ocupa a sétima posição com 8 pontos. O Tricolor das Laranjeiras segue com 10 pontos na quarta posição.

Próximos jogos

O Botafogo volta a campo na quarta-feira (30) pela Copa do Brasil, onde enfrenta o Capital, do Distrito Federal. Depois, vai até Salvador encarar o Bahia no sábado (3), pelo Brasileiro.

O Fluminense também entra em campo no meio de semana pela Copa do Brasil, onde recebe Aparecidense. No sábado, volta suas atenções para o Brasileiro e encara o Sport no Maracanã.

Como foi Botafogo 2 x 0 Fluminense

O primeiro tempo no Nilton Santos foi de um time só. O Botafogo foi para o vestiário com um gol de vantagem, mas poderia ter construído um placar mais elástico.

Aos 36 minutos, o Glorioso abriu o placar com Vitinho. O lateral aproveitou cruzamento rasteiro de Igor Jesus para balançar as redes. Aos 44, Igor Jesus ainda cabeceou na trave esquerda do goleiro Fábio.

No segundo tempo, o Alvinegro se manteve mais perigoso e ainda conseguiu fazer o segundo com Savarino, já nos acréscimos. O camisa 10 arrancou em contra-ataque e finalizou sem chances para Fábio defender.

Pelo lado do Fluminense, Arias quase empatou aos 27 minutos, após batida de falta que explodiu no travessão.

Fonte:CNN Brasil/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/04/2025/06:30:51

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...