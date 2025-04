Barcelona vira sobre o Real Madrid e conquista a Copa do Rei

(Foto:Reprodução/Lance.com.br) – O Barcelona superou o Real Madrid por 3 a 2 neste sábado (26) e conquistou a Copa do Rei. Em grande confronto com duas viradas, os Blaugranas contaram com gol de Jules Koundé na prorrogação para erguer o 32º troféu na história da competição.

Na primeira etapa, o time catalão saiu na frente com Pedri. No segundo tempo, Mbappé e Tchouaméni viraram, mas rapidamente, Ferrán Torres deixou tudo igual e levou o duelo ao tempo extra. Restando cinco minutos para o fim dos 30′ adicionais, o zagueiro francês acertou lindo chute de fora da área e garantiu o triunfo.

A vitória conquistada no Estádio de La Cartuja, na Andaluzia, configurou o segundo título do Barça sobre o Real na temporada. Em janeiro, os comandados de Hansi Flick já haviam conquistado a Supercopa da Espanha, na Arábia Saudita, em final entre os rivais. Resta agora a corrida de La Liga, na qual os Culés também estão em vantagem, quatro pontos à frente dos Blancos.

👀 COMO FOI O JOGO?

Além do tormento de ter Mbappé no banco, Carlo Ancelotti queimou a primeira substituição com apenas dez minutos de jogo, com a saída de Mendy, que tentou jogar no sacrifício, para a entrada de Fran García. E foi pela esquerda madrilenha que o Barça tentou criar as melhores situações, através de Lamine Yamal, mas uma dobra de marcação e cobertura neutralizava as jogadas a princípio. No primeiro espaço maior, o craque foi lançado por Pedri, dominou na linha de fundo e viu a ultrapassagem do camisa 8, que acertou um lindo chute no ângulo de Courtois para abrir o marcador na Andaluzia aos 28′.

Sete minutos depois, o Real respondeu. Em contra-ataque, Dani Ceballos pegou corte da defesa barcelonista e achou grande passe para Bellingham, que dominou e deslocou Szczesny. Porém, imediatamente, a arbitragem flagrou o impedimento claro do inglês e anulou o tento. O Barça devolveu com Ferrán Torres, que raspou cobrança de escanteio e acertou a trave. Nos acréscimos da primeira etapa, Vini Jr apareceu para invadir a área e foi derrubado por Cubarsí. O árbitro De Burgos Bengoetxea apitou a penalidade, mas novamente, a linha de impedimento dos catalães deixou o brasileiro fora de jogo, o que levou à anulação da marcação.

Com a entrada de Mbappé no intervalo, o Real se lançou ao ataque, e a postura teve efeito. Na melhor chance dos primeiros 15′ do segundo tempo, Vini Jr foi lançado cara a cara com Szczesny, dominou torto e tentou consertar com duas finalizações, mas parou em grandes intervenções do polonês. Depois, em grande jogada, limpou Koundé, mas perdeu tempo para o chute, e voltou a ser bloqueado. O francês, porém, foi a peça decisiva: aos 24′, em cobrança de falta a três passos da grande área, o camisa 9 bateu no canto de Szczesny, que deu um passo para trás da barreira e congelou; a bola caprichosamente beijou o pé da trave direita e morreu no fundo das redes.

A igualdade no marcador elevou a moral do clube da capital, e em pressão nos minutos seguintes, a virada não demorou para acontecer. Em cobrança de escanteio, Arda Güler caprichou e Aurélien Tchouaméni testou firme, para baixo, colocando os Merengues na frente do marcador. Em um momento de descuido, porém, veio o castigo: oito minutos depois, Lamine Yamal achou um passe mágico para Ferrán, que ganhou na velocidade de Rüdiger, limpou Courtois e completou para o gol vazio.

No último lance do confronto, a arbitragem voltou a ter os holofotes. Raphinha invadiu a área pela esquerda, limpou Raúl Asencio e caiu. Bengoetxea apontou a marca da cal com convicção; porém, após ser chamado por González Fuertes, o árbitro anulou a marcação e ainda amarelou o brasileiro por simulação, em ato que conduziu o confronto à prorrogação.

Ricardo de Burgos Bengoetxea – Barcelona x Real Madrid – Copa do Rei

Ricardo de Burgos Bengoetxea anula pênalti para o Barcelona diante do Real Madrid, na final da Copa do Rei (Foto: Josep Lago / AFP)

No tempo extra, os dois times deram sinais claros de desgaste, e cometeram muitos erros no último terço do campo. As duas melhores chances foram do Barça; Ferrán Torres e Fermín López, com chances claras na área, erraram o alvo. O primeiro, inclusive, balançou as redes em outro lance, mas foi flagrado em condição ilegal.

Porém, em novo cochilo dos Merengues, veio o título catalão: aos 10′ do segundo tempo, Brahim Díaz esperou passe de Modric no pé, mas Koundé, como uma bala, atravessou a jogada e finalizou forte, no canto direito de Courtois, que nada pôde fazer. Pelos pés de um herói improvável, a taça de número 32 da Copa do Rei foi pintada de azul e grená em um duelo histórico.

✅ FICHA TÉCNICA

Barcelona 3×2 Real Madrid

Final – Copa do Rei

📆 Data e horário: sábado, 26 de abril de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio de La Cartuja, em Sevilha (ESP)

🕴️ Arbitragem: De Burgos Bengoetxea (árbitro); De Francisco Grijalba e Pérez de Mendiola González (auxiliares); Busquets Ferrer (quarto árbitro); González Fuertes, Prieto López de Ceraín e Hernández Maeso (VAR)

🥅 Gols: Pedri (BAR – 28′ 1T); Kylian Mbappé (RMA – 25′ 2T); Aurélien Tchouaméni (RMA- 31′ 2T); Ferrán Torres (BAR – 39′ 2T); Jules Koundé (BAR – 10′ 2ET)

🟨 Cartões amarelos: Gerard Martín, Frenkie de Jong, Fermín López e Raphinha (BAR); Aurélien Tchouaméni, Luka Modric e Jude Bellingham (RMA)

🟥 Cartões vermelhos: Antonio Rüdiger (RMA)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

🔵🔴 BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez e Gerard Martín (Ronald Araújo); Frenkie de Jong (Gavi), Pedri (Eric García) e Dani Olmo (Fermín López); Lamine Yamal, Raphinha e Ferrán Torres (Pau Víctor)

⚪⚪ REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Thibaut Courtois; Lucas Vázquez (Luka Modric), Raúl Asencio, Antonio Rüdiger (Endrick) e Ferland Mendy (Fran García); Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham e Dani Ceballos (Arda Güler); Rodrygo (Kylian Mbappé) e Vini Jr (Brahim Díaz)

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/04/2025/06:30:51

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...