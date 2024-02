Botafogo, irresistível, goleia Aurora no Niltão e avança na Libertadores

Botafogo não tomou conhecimento do Aurora e aplicou goleada histórica. – (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Em noite de Júnior Santos, que anotou quatro gols, e Tiquinho Soares, Botafogo faz 6 a 0 e agora terá o Red Bull Bragantino pela frente.

Noite de festa no Estádio Nilton Santos. Com atuação de gala, o Botafogo venceu o Aurora por 6 a 0 e, desse modo, garantiu vaga na terceira fase da Libertadores. Júnior Santos (quatro vezes), Tiquinho Soares e Savarino foram os goleadores da partida.

Com o resultado, o time alvinegro enfrenta o Red Bull Bragantino na próxima fase da competição continental. O jogo de ida será na próxima quarta-feira (6).

Botafogo resolve no primeiro tempo

O início foi avassalador. Sendo assim, com 15 minutos de jogo, o placar apontava Botafogo 2 a 0 e o alvinegro ainda teve um gol anulado. Logo aos 2 minutos, Tiquinho cruzou e Júnior Santos fez 1 a 0. Em seguida, Savarino, ampliou, mas estava impedido e o gol não valeu. Aos 14, todavia, não teve jeito. Damián Suárez cruzou e Tiquinho precisou concluir duas vezes para ampliar.

Dono do jogo, o Botafogo perdeu algumas boas oportunidades, mas chegou ao terceiro gol aos 46. Savarino tabelou com Eduardo e, dessa forma, deixou a vantagem ainda maior antes do intervalo.

Segundo tempo

Quem pensou que, com o resultado em mãos, o Alvinegro arrefeceria seu ímpeto, enganou-se. Assim como na primeira etapa, o time partiu para cima e não tardou a marcar. Novamente Junior Santos, de novo com passe de Tiquinho, que fez bela jogada até, afinal, servir para o companheiro transformar a vitória em goleada.

Sem esmorecer, o time empilhou chances desperdiçadas e gols no adversário entregue e atordoado. Aos 23, Tiquinho bateu de cavadinha e Junior Santos, quase em cima da linha, completou: 4 a 0. O carrasco Júnior Santos, por fim, atacou novamente aos 35, aproveitando rebote do goleiro Akolongo.

