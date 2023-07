Botafogo mais líder do que nunca; Flamengo é terceiro: o resumo da rodada do final de semana do brasileirão

Ninguém segura o líder! O Botafogo venceu o Vasco neste domingo (2) por 2 a 0, no Engenhão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, e manteve a boa distância para o segundo colocado Grêmio. Agora, a diferença entre eles é de 7 pontos.

Luis Henrique, após bela tabela com o artilheiro Tiquinho Soares, marcou o primeiro da equipe botafoguense, já comandada pelo interino Cláudio Caçapa, contratado após a saída de Luís Castro e sua comissão técnica para o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Nos minutos finais, Carlos Alberto fez linda jogada pela esquerda e fechou a conta a favor do Botafogo.

Com a derrota, o Vasco permanece com 9 pontos na zona de rebaixamento.

As duas equipes terão a semana livre só para treinos. Lider, o Glorioso faz no próximo domingo (9), às 18h30, confronto contra o Grêmio, na Arena do Grêmio. Já o Vasco volta a São Januário, mas ainda sem torcida, no sábado (8), contra o Cruzeiro, às 16h.

Em outro jogo com arbitragem polêmica, Palmeiras cede empate em Curitiba

Athletico-PR e Palmeiras protagonizaram um grande duelo neste domingo (2), em Curitiba. Após ver o time alviverde abrir 2 a 0 no placar, os paranaenses foram buscar o empate em 2 a 2. A partida, disputada na Arena da Baixada, foi válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado manteve o Palmeiras na 4ª posição, com 23 pontos, atrás de Botafogo, Grêmio e Flamengo, trio que venceu na rodada. O Athletico, com 20 pontos, está na 9ª colocação.

Corinthians perde em casa e se aproxima do Z4

O Red Bull Bragantino conquistou uma vitória importante neste domingo (02). O Massa Bruta bateu o Corinthians na Neo Química Arena por 1 a 0. O gol da partida foi marcado por Eduardo Sasha.

O resultado deixa o Bragantino no G4 do Brasileirão. O Timão, com a derrota, pode terminar a 13ª rodada na zona do rebaixamento.

Flamengo bate Fortaleza e é terceiro na tabela

O Flamengo venceu o Fortaleza no sábado (1º), por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, em uma noite muito especial para o artilheiro rubro-negro Gabigol.

Responsável por abrir o placar, o atacante alcançou a marca de 150 gols com a camisa do clube e se tornou o oitavo maior goleador da história do Fla.

São Paulo vence e se aproxima do g4

O São Paulo venceu o Fluminense por 1 a 0 neste sábado (1º), no Morumbi, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luciano, aos 42 minutos do segundo tempo, anotou o gol são-paulino.

Foi o oitavo tento do camisa 10 na temporada, número que o coloca como artilheiro do Tricolor em 2023 empatado com o argentino Galoppo.

O resultado fez o São Paulo encostar nos cariocas provisoriamente. Com 21 pontos, o time de Dorival Júnior subiu para a 6ª colocação, uma atrás do próprio Fluminense.

Fonte: CNN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2023/07:23:22

