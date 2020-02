PARAZÃO 2020 – Bragantino vence Tapajós e derruba técnico; Águia empata com Itupiranga(Foto:Reprodução)

Após a vitória de hoje o Bragantino assumiu a vice-liderança provisória do campeonato.

O Bragantino venceu neste sábado à tarde o Tapajós por 2 a 0, no estádio Diogão, em Bragança, assumindo a segunda posição na tabela de classificação do Parazão. Os gols do Tubarão foram marcados por Bilau, aos 15 minutos da etapa inicial, e Canga, aos 17 da etapa final.

O goleiro Jader do Tapajós fez grandes defesas e evitou uma goleada. Os atacantes do Tubarão ainda deram muito trabalho para a defesa do Boto, mas o placar terminou 2 a 0.

Após a partida, o técnico do Tapajós, Caio Simões, foi demitido. O Boto ficou na oitava colocação. Na quinta rodada, o Bragantino vai a Tucuruí enfrentar o Independente e o Tapajós volta para Santarém onde recebe o Castanhal. Os dois jogos serão no dia 16.

No outro jogo de hoje, Itupiranga e Águia empataram em 2 a 2, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá. O Águia chegou a fazer 2 a 0 com Matheus Paixão e Maranhão. No final, o Itupiranga diminuiu com Guga e empatou com Raimundo, aos 51.

Agora o Águia chegou aos quatro pontos e alcançou a sexta posição do Parazão. O Itupiranga tem a mesma pontuação e é sétimo colocado.

Na quinta rodada, o Azulão enfrenta o Clube do Remo no próximo sábado, dia 15, a partir das 17h, no Mangueirão, em Belém. O Itupiranga joga contra o Carajás no domingo, dia 16, às 15h30, no Mamazão, também na capital paraense.

