BR 163 e quatro rodovias federais no PA ficam com trechos intrafegáveis após forte chuva

Cratera se abre na BR-158, no Pará. — Foto: Reprodução / TV Liberal – Ao menos cinco rodovias federais no PA ficam com trechos intrafegáveis após forte chuva

Na BR-163, em Vila Campo Verde, distrito de Itaituba, uma erosão está sendo monitorada e deve receber intervenção emergencial, segundo o Dnit, caso avance e comprometa a segurança da via.

Pistas romperam e Dnit enviou equipes para fazer reparos em cinco rodovias. Produção dos setores agrícola e mineral estão afetadas e transporte de passageiros suspenso na região sudeste.

Ao menos cinco rodovias federais no Pará estão com problemas provocados pela forte chuva no interior do Pará, que começou pela madrugada desta terça (16). O sudeste do estado foi a região mais afetada.

1-Em Ipixuna do Pará, que decretou situação de emergência, uma cabeceira de ponte de trecho da rod. BR-010 rompeu. Casas foram inundadas e 650 famílias ficaram desabrigadas. Empresa de transporte de passageiros suspenderam as viagens na região.

2-Um bueiro rompeu e parte da rod. BR-155 foi danificada, em trecho próximo à Vila Marajoara, no km 23. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), equipes estão atuando para resolver a situação.

3-Já na BR-158, entre Redenção e distrito de Casa de Tábua, as equipes do Dnit se deslocaram até o local que apresenta problemas semelhantes à da BR-155. Um bueiro foi levado pela enchente e filas de caminhões se formara dos dois lados da rodovia. A rodovia é a principal via de escoamento da produção agrícola do sul do Pará e também do estado do Mato Grosso.

4-Outro ponto crítico é na BR-422, onde a água passou por cima do aterro da rodovia, durante a madrugada. A pista teve serviços de recuperação há cerca de duas semanas, quando fortes chuvas atingiram a região. O Dnit não informou qual o trecho da rodovia que foi afetado, mas disse que uma ponte de madeira está sendo construída na via.

5-Na BR-163, em Vila Campo Verde, distrito de Itaituba, uma erosão está sendo monitorada e deve receber intervenção emergencial, segundo o Dnit, caso avance e comprometa a segurança da via.

Prejuízos em Marabá

A chuva também causou transtornos em uma estrada, importante para escoamento da produção mineral e agrícola na região de Marabá, sudeste do estado. A via está com uma cratera depois do temporal. O problema causa prejuízos para motoristas de caminhões de carga, que precisam trafegar pela via.

Por G1 PA — Belém

16/02/2021 21h02

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...