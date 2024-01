Brasil paga R$ 4,6 bilhões e quita todas as suas dívidas com organismos internacionais

Valor também engloba as dívidas não pagas por governos anteriores; pagamentos permitiram que o país recuperasse o direito de voto em importantes organismos internacionais – (Foto:Reprodução)

O Brasil quitou todas as suas dívidas com organismos e fundos internacionais no ano passado. Um total de R$ 4,6 bilhões foi pago em compromissos financeiros, incluindo contribuições regulares, integralizações de cotas de bancos multilaterais e recomposições de fundos internacionais. Esse valor também engloba as dívidas não pagas por governos anteriores e as obrigações referentes a 2023. A informação foi divulgada hoje pelos ministérios do Planejamento e Orçamento e das Relações Exteriores. De acordo com as pastas, o país quitou integralmente suas contribuições ao orçamento regular da Organização das Nações Unidas (ONU), no valor aproximado de R$ 289 milhões, e também pagou R$ 1,1 bilhão em passivos relacionados a missões de paz da ONU.

Além disso, os pagamentos permitiram que o Brasil recuperasse o direito de voto em importantes organismos internacionais, como a Organização Internacional para as Migrações (OIM), a Organização do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares (CTBTO), a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), a Organização para a Proibição das Armas Químicas (OPAQ) e o Tribunal Penal Internacional (TPI). É importante ressaltar que, em caso de inadimplência das contribuições obrigatórias, um país pode perder seu direito a voto nessas instituições ou organismos multilaterais.

Para evitar que as dívidas voltem a se acumular no futuro, as despesas anuais junto aos organismos internacionais serão consideradas obrigatórias no Orçamento deste ano, que está em fase de sanção presidencial. Segundo o Planejamento, serão classificadas como obrigatórias as despesas referentes a contribuições e às primeiras rodadas de integralizações a bancos multilaterais de desenvolvimento, conforme previsto em tratados internacionais promulgados pelo Brasil. Até 2023, esses gastos eram considerados discricionários, o que significa que poderiam ser cortados, levando ao acúmulo de dívidas. Agora, com a classificação dessas despesas como obrigatórias, espera-se que o país consiga manter seus compromissos financeiros em dia e evitar futuros passivos.

Fonte: JP e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/01/2024/07:27:11

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...