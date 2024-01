Concurso da prefeitura de Belém com mais de 120 vagas tem edital publicado e inscrições abertas – (Foto: Reprodução)

Concurso da prefeitura de Belém oferta 125 vagas em diversos cargos. Os salários variam entre R$ 1.320 e R$ 3.851.

A prefeitura de Belém está com edital de concurso público aberto para preenchimento de vagas no quadro efetivo de pessoal. O concurso da prefeitura de Belém oferta 125 vagas em diversos cargos. Os salários variam entre R$ 1.320 e R$ 3.851.

As inscrições devem ser feitas entre os dias 3 de janeiro a 2 de fevereiro, exclusivamente pela internet, no site da organizadora.

A taxa de inscrição custa R$ 72 para os cargos de nível fundamental, R$ 92 para nível médio e R$ 112 para nível superior.

No total, são ofertadas 125 vagas:

*Agente Administrativo – 15 vagas;

*Agente Comunitário de Saúde – 11 vagas, sendo 01 vaga para UBSF I; 03 vagas para UBSF II (Rua nova); 03 vaga para UBSF III (Tribofe); 2 vaga para UBSF VI; 1 vaga para

*UBSF VII; 1 vagas para UBSF VIII;

*Agente de Endemias – 3 vagas;

*Agente de Trânsito – 4 vagas;

*Assistente Social – 3 vagas, sendo 2 vagas na Administração e 1 vaga na Educação;

*Digitador – 2 vagas;

*Jardineiro – 2 vagas;

*Nutricionista – 3 vagas, sendo 1 na Administração e 2 vagas na Educação;

*Pedreiro – 2 vagas;

*Pintor – 2 vagas;

*Professor de Educação Básica – Artes – 3 vagas;

*Professor de Educação Básica – Ciências – 3 vagas;

*Professor de Educação Básica – Educação Física – 3 vagas;

*Professor de Educação Básica – Ensino Religioso – 2 vagas;

*Professor de Educação Básica – Geografia – 3 vagas;

*Professor de Educação Básica – História – 3 vagas;

*Professor de Educação Básica – Inglês – 3 vagas;

*Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa – 3 vagas;

*Professor de Educação Básica – Matemática – 3 vagas;

*Professor Fundamental I – Polivalente – 40 vagas;

*Professor para Educação de Jovens e Adultos – 2 vagas;

*Professor para Sala de Atendimento Especializado – AEE – 2 vagas;

*Psicólogo – 2 vagas; Psicólogo Educacional – 1 vaga;

*Psicopedagogo – 1 vaga;

*Psicopedagogo Clínico – 1 vaga.

O processo seletivo vai acontecer por meio de provas objetivas, prova de títulos e teste de aptidão física para alguns cargos.

As provas objetivas estão previstas para o dia 3 de março.

Concurso da prefeitura de Belém

*Vagas: 125

*Nível: fundamental, médio e superior

*Salários: entre R$ 1.320 e R$ 3.851.

*Inscrições: 3 de janeiro a 2 de fevereiro, no site da organizadora

*Provas objetivas: 3 de março

*Resultado final: 12 de abril

*Edital do concurso da prefeitura de Belém

