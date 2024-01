Mato Grosso- Morre o ex-deputado estadual Pedro Satélite

O ex-deputado estadual Pedro Inácio Wiegert, o Pedro Satélite, faleceu, hoje. Ele lutava contra um câncer e estava em tratamento em São Paulo. O corpo será trasladado para Cuiabá e deve ser velado na Assembleia Legislativa.

Pedro começou a carreira como vice-prefeito em Guarantã do Norte e, em 1988, foi eleito prefeito. Em 1994, foi eleito deputado estadual sendo reeleito em 98 e depois em 2002. O último mandato foi exercido a partir de 2014. Ele também era empresário no setor de transportes (ônibus). Ele deixa a esposa e quatro filhos.

O governador Mauro Mendes lamentou a morte do ex-deputado. “É com pesar que eu e minha esposa Virginia recebemos essa notícia. Pedro Satélite deixou sua história no legislativo e é lembrado por seus colegas com muito respeito. Desejamos que Deus dê forças para família e amigos nesse momento de luto”, disse.

O secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, também expressou pesar pelo falecimento do ex-deputado. “Meus sentimentos aos familiares e amigos do ex-deputado Pedro Satélite. Que Deus conforte o coração de todos nesse momento de dor”, destacou.

A vice-presidente da Assembleia, Janaina Riva, manifestou pesar. “Com o coração enlutado que eu e minha família recebemos a notícia do falecimento do ex-deputado Pedro Satélite. Pedro foi meu colega de parlamento e deixará saudades. À sua família e amigos desejo que Jesus conforte o coração de vocês neste momento de dor e perda”.

Fonte:Só Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/01/2024/07:27:11

